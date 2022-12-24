السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ جراحة يكشف تفاصيل أول عملية زراعة رئة فى مصر

عملية
عملية

كشف الدكتور هيثم سامي، أستاذ الجراحة وعضو فريق زراعة الرئة لأول حالة في مصر، عن آخر مستجدات حالة سحر أول مريضة زراعة رئة في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن فكرة أول عملية زراعة رئة في مصر بدأت منذ 4 سنوات.

وأضاف أن الحالة التي تم زراعة رئة بداخلها كانت تعاني من فشل تنفسي وفشل في عضلة القلب وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي، وكانت لن تعيش إلا لأيام معدودة فقط.

وأشار إلى أنه عرض عليها زراعة رئة من شخص حي وبالفعل تقدم اخوانها للتبرع لها وتم التنسيق مع الجانب الياباني وتم عمل خطة منسقة حتي تتم عملية التبرع بشكل سليم.

وأكد أن القانون الخاص بالتبرع بالأعضاء من شخص متوفى دماغيا صدر بالفعل منذ عام ٢٠١٠، أن زراعة الرئة من متبرع حي هي عملية متقدمة جداً.

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