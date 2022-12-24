جولة مسائية لمحافظ الغربية في قرى السنطة وطنطا لمتابعة الأسواق 

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته اليومية المستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات يومية على منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ، وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.

وقاد المحافظ مساء اليوم السبت، حملة مكبرة على عدد من السلاسل التجارية وكذلك أسواق الخضر والفاكهة ومحال البقالة بقرى مركزي السنطة وطنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدداً من محال البقالة ومنافذ بيع السلع الغذائية بالجملة والتجزئة، في قرى ميت حبيش، سبطاس شبراقاص، مسهلة، المنشية الكبرى ومدينة السنطة، مشددا على رؤساء تلك الوحدات المحلية بالمرور اليومي على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطمأن الدكتور طارق راشد رحمى خلال الجولة على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة الفئات، موجهاً بضرورة وضع أسعار لكافة المنتجات، وقيام مديريات الصحة والتموين والبيطري بمتابعة توافر وجودة تلك المنتجات.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول السلع الغذائية ومدى توافرها ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل المحافظ، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسعار وتوافر المنتجات بالأسواق كلها.