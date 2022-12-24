السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أجواء ساحرة لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية احتفالًا بالكريسماس

احتفالية اوركسترا
احتفالية اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

شهدت أوبرا الإسكندرية مظاهر، مساء اليوم السبت، احتفال استثنائي، وسط أجواء الكريسماس الساحرة، خلال الحفل الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو شريف محي الدين، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتزينت دار أوبرا الإسكندرية بشجرة الكريسماس في البهو الرئيسي للمسرح حيث ألتقط جمهور الليلة بجانبها الصور التذكارية لاستقبال ليلة الاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد.


وقدمت فرقة اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية باقة مختارة من أعمال عصر الباروك بالإضافة إلي مجموعة من أغاني أعياد الميلاد المجيد قدمتها السوبرانو "جاكلين رفيق" والتي خطفت أنظار الجمهور الذي جاء خصيصا للاحتفال بالكريسماس والاستمتاع  بالألحان والأغاني الكلاسيكية ومنها: (سانتا كلوز قادم إلى المدينة، سأكون في البيت من أجل الكريسماس، استمتع بالقليل من الكريسماس وغيرها..)


وقاد حفل اليوم المايسترو شريف محي الدين للمرة الأولي بعد أن أصدرت الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارا بتوليه منصب مدير عام أوبرا الإسكندرية ودمنهور، باعتباره قائدا للأوركسترا ومؤلف موسيقي له العديد من الأعمال الموسيقية والأوبرات التي عزفتها  مجموعة من فرق الأوركسترا في الخارج.

 

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أوبرا الإسكندرية احتفال استثنائي أجواء الكريسماس الساحرة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ليلة فنية

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