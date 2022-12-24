السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حادث باريس».. ماذا حدث ومن هو المشتبه به؟.. أحمد أبوزيد يكشف التفاصيل

حادث باريس
حادث باريس

قال الإعلامي أحمد أبوزيد، إن العاصمة الفرنسية باريس عاشت يومين من العنف والاحتجاجات الدامية، جاءت في أعقاب حادث باريس، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، بعد واقعة إطلاق النار في محيط المركز الثقافي الكردي، في حادثة وصفتها السلطات الفرنسية بأنها كانت بدوافع عنصرية. 

وأضاف الإعلامي أحمد أبوزيد، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بعد ساعات من وقوع هذا الحادث، شهدت العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، اشتباكات بين الشرطة من جانب ومحتجين من جانب آخر، والذين أضرموا النيران في بعض السيارات والممتلكات الخاصة بالقرب من ساحة الجمهورية، وهو المكان التقليدي للتظاهرات في العاصمة. 

وأشار أبوزيد، إلى أن الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين امتدت لتتوجه إلى جزيرة مرسيليا، لافتًا إلى أن منظمي الاحتجاجات من جانبهم طالبوا السلطات الفرنسية بأن يتم وصف هذا الحادث بأنه هجوم إرهابي، لكن السلطات الفرنسية أكدت على لسان وزير داخليتها، أن التحقيق كشف حتى الآن عن أن مطلق النار تحرك بمفرده وأراد مهاجمة أجانب وأنه لا وجود لدوافع إرهابية وفق تعبيره.

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