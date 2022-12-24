«هوفر لهم شغل».. محافظ الفيوم يستجيب لشقيقى أول مريضة زراعة رئة فى مصر

استجاب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لأسرة سحر صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر والشرق الأوسط.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، "نتمنى كامل الشفاء والتعافي لسحر وأن تكون وسط أهلها ومحبيها، وتنور بيتها".



وتابع: "استجابة لمطلب إخواتها الجدعان الذين لم يبخلوا على أختهم بجزء من جسمهم، أدعوهم يشرفونني في المكتب، وإن شاء الله نوفر لهم الوظائف التي تليق بيهم".



وكان كامل وجمعة شقيقا أول مريضة زراعة رئة في مصر، ناشدا محافظ الفيوم توفير فرص عمل مناسب لهما بعد التبرع لأختهما بالرئة.