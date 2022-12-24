إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالمحلة

نقلت سيارات الإسعاف، منذ قليل اليوم السبت، 3 مصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، عقب إصابتهم في حادث توكتوك في المحلة الكبرى بالغربية.

كان قد أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بمنطقة العلو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بانقلاب توك توك بمنطقة العلو بمدخل مدينة المحلة.

انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة سوسن يوسف محمد 45 سنة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومريم وسام كامل 15 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ووسام محمد كامل 48 سنة اشتباه كسر بالعضد الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.