بعد تشديد الرقابة ضد محتكري الأرز.. تعرف على مصير السلع المضبوطة

قال مجدي الخضر، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إنه منذ إصدار الحكومة ووزارة التموين قرار بتشديد الرقابة على التجار المحتكرين، ومديرية التموين نجحت خلال أسبوع واحد بضبط 150 طن أرز شعير بأحد المخازن، وضبط 100 طن أرز أبيض بأحد المخازن وسط الزراعات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن طريقة التعامل مع التجار المحتكرين ينظمها القانون، حيث يتم ضبط الكميات المخزنة، وطرحها في الأسواق بالأسعار المحددة بعد قرار النيابة.

وعن الأموال المُحصلة نتيجة بيع السلع المُخزنة، قال: "فلوس البيع بتدخل خزنة المحكمة على ذمة القضية، وتصدر القرارات ضد التجار المحتكرين والعقوبة تصل للحبس بالنسبة لمحتكري سلعة الأرز لأنها من السلع الاستراتيجية".

يشار إلى أنه تم تحرير 70 محضرا للمزارعين ‏الممتنعين عن التوريد بمحافظة الدقهلية، و94 طن أرز قد تم حجبها ‏عن التداول بمحافظة كفر الشيخ، و133 طن بمحافظة الشرقية، بحسب وزارة التموين.