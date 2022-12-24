السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مستجدات لأول مرة عن الفيروس (فيديو)

جريدة الدستور

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، مستجدات لأول مرة عن فيروس كورونا، قائلاً، إنه مع دخول الشتاء سيكون هناك نشاط لكل الفيروسات التنفسية، سواء كانت كورونا أو إنفلونزا، أو الفيروس التنفسي المخلوي.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن ما يهمنا في زيادة أعداد الإصابات، هو زيادة شدة المرض، أو أنه لا توجد زيادة في شدة المرض، لافتاً إلى أن 18% من الحالات التي شوهدت في الولايات المتحدة والصين، هو حدوث تحور في أوميكرون وبدأ يظهر متحور الـ Xpp، XPQ1.

وأوضح أنه من خلال المتابعة المستمرة لهذه المتحورات، وجدنا أنه لا يوجد فرق بينها من حيث شدة الأعراض ولا تؤدي للإصابة بالجهاز التنفسي السفلي، لا تؤدي إلى دخول مستشفيات، ولا تؤدي إلى التهابات رئوية، معقباً: "هذه ليست رسالة طمأنة، وإنما هي رسالة تحذير".

وأشار إلى أنه في حالة المقارنة بين أكثر متحور أصابنا بالهلع وهو متحور دلتا الذي ظهر في الهند، وبين المتحور  أوميكرون وهو الـ Pq1ـ الـ XPP، فإن المتحورات الجديدة شدة أعراضها أقل، وإصابتها للجهاز التنفسي السفلي أقل، كما أن احتياج المريض لدخول المستشفيات ودخول الرعاية المركزة أقل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

الباز: قانون الأحوال الشخصية يكتب نهاية الطلاق الشفهى فى مصر

كشف غموض مقتل عامل على يد صديقه فى مشاجرة بالقليوبية

محمود عباس: لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحى فى فلسطين

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالمحلة

غدا.. محاكمة 19 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب السلام»

أمن القليوبية يكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى