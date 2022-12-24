اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مستجدات لأول مرة عن الفيروس (فيديو)

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، مستجدات لأول مرة عن فيروس كورونا، قائلاً، إنه مع دخول الشتاء سيكون هناك نشاط لكل الفيروسات التنفسية، سواء كانت كورونا أو إنفلونزا، أو الفيروس التنفسي المخلوي.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن ما يهمنا في زيادة أعداد الإصابات، هو زيادة شدة المرض، أو أنه لا توجد زيادة في شدة المرض، لافتاً إلى أن 18% من الحالات التي شوهدت في الولايات المتحدة والصين، هو حدوث تحور في أوميكرون وبدأ يظهر متحور الـ Xpp، XPQ1.

وأوضح أنه من خلال المتابعة المستمرة لهذه المتحورات، وجدنا أنه لا يوجد فرق بينها من حيث شدة الأعراض ولا تؤدي للإصابة بالجهاز التنفسي السفلي، لا تؤدي إلى دخول مستشفيات، ولا تؤدي إلى التهابات رئوية، معقباً: "هذه ليست رسالة طمأنة، وإنما هي رسالة تحذير".

وأشار إلى أنه في حالة المقارنة بين أكثر متحور أصابنا بالهلع وهو متحور دلتا الذي ظهر في الهند، وبين المتحور أوميكرون وهو الـ Pq1ـ الـ XPP، فإن المتحورات الجديدة شدة أعراضها أقل، وإصابتها للجهاز التنفسي السفلي أقل، كما أن احتياج المريض لدخول المستشفيات ودخول الرعاية المركزة أقل.