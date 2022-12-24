حقوق النواب: إنشاء صندوق لرعاية الأسرة تعكس حرص الرئيس السيسي على استقرار المجتمع

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الترابط الأسري، ومستقبل الأجيال القادمة، وتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، ولتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري.

وأشار السادات في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى توجيهات الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة، مما يسهم في سهولة فهمها وتطبيقها على جميع فئات الشعب، وتزيد من تماسك الأسرة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

‏وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إصدار قانون جديد متكامل ووافي للأحوال الشخصية، يلغي القوانين القديمة والحالية، التي لم تعد مواكبة لتطورات العصر المجتمعية، مطالبًا بضرورة مراعاة القانون للمصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن بما يضمن معالجة الإشكاليات الأسرية التي انتشرت فى الفترة الأخيرة.

وكان قد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

وقد اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.