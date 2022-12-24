احتفالاً بأعياد الميلاد.. تعرف على حصاد تطوير مسار العائلة المقدسة خلال 2022

بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، خصص برنامج "الحياة اليوم" فقرة لمناقشة التطورات التي طرأت على المشروع القومي لتطوير مسار العائلة المقدسة في مصر.

وكشف المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، عن حصاد المشروع القومي لتطوير مسار العائلة المقدسة في مصر خلال 2022.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن هناك 16 مكان يروي تاريخ مسار العائلة المقدسة.

وأضاف: "بدأ يكون في محتوى إعلامي يتعرف من خلاله المسار كاملاً"، موضحاً أن المشروع يهدف إلى الانتهاء من تطوير كافة نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن مقصد رحلة العائلة المقدسة لا يصنف على أنه سياحة دينية بل روحانية، لأن المسلمين والمسيحيين والباحثين من مختلف أنحاء العالم يزورون مواقع العائلة المقدسة، فهي ليست مخصصة لدين معين، وبالتالي يتم رفع الدافع والحافز لزيارة هذه المواقع.

وأكد أن رحلة العائلة المقدسة لا تكمن أهميتها سياحيًا فقط بل تطرح قضية جديدة لكل الإنسانية، مشيراً إلى أن رحلة العائلة المقدسة مرت بـ25 نقطة معتمدة داخل مصر من سيناء إلى أسيوط.