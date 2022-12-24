متحدث الرى: تبطين 2800 كيلو متر من الترع داخل مبادرة «حياة كريمة»

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن مدى التعاون والتشارك بين الوزارة ومبادرة "حياة كريمة".



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم المبادرات التي تم إطلاقها لخدمة 60 مليون مصري في المحافظات الريفية.



وأضاف أن هناك مشروعات كثيرة تقوم بتنفيذها وزارة الري لخدمة الفلاحين والمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية داخل مبادرة حياة كريمة.



وأكد أن وزارة الموارد المائية والري انتهت حتي الآن من تبطين أكثر من 2800 كيلو متر للترع الموجودة داخل مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أن هناك 1550 كيلومترًا جارٍ العمل على تبطينها في الوقت الحالي.



وتابع: "نعمل على تأهيل 1550 كيلومترًا من الترع في مراكز حياة كريمة".