السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد نجاح أول عملية زراعة.. أستاذ جراحة: «الإنسان يقدر يعيش برئة واحدة»

أول عملية زراعة رئة
أول عملية زراعة رئة

كشف الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر ومدير مشروع الرئة بجامعة عين شمس، عن تفاصيل نجاح أول عملية زراعة رئة بمصر والشرق الأوسط بمستشفيات عين شمس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه تم نجاح أول عملية زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء داخل مستشفى عين شمس، بعد تجارب سريرية من الأبحاث لمدة عامين.

وأضاف أن هناك شقيقين تبرعا لأختهما التي لم تتجاوز الـ30 عامًا من عمرها، وأن العملية استغرقت أكثر من 10 ساعات، لافتًا إلى أن الفتاة كانت تعانى من الفشل التنفسي ولم يكن هناك سبيل سوى إجراء جراحة زراعة رئة.

وأشار إلى أن زراعة الرئة تتم في معظم دول العالم من أشخاص متوفين حديثًا، مؤكدًا أنها تتم في مصر من متبرعين أحياء فهو أمر رائع رغم كونه بالغ الصعوبة، متابعًا: "الإنسان يقدر يعيش برئة واحدة".

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