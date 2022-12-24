السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

9 يناير.. صندوق النقد العربي يعقد ندوة حول التوازنات العامة الاقتصادية والمالية

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

يعقد صندوق النقد العربي، 9 يناير المقبل، ندوة عن بعد حول التوازنات العامة الاقتصادية والمالية وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي، ذلك بالتركيز على مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي وفي قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والنقدي.  

كما تؤكد الندوة على أهمية الأدوات المالية المستخدمة في التحليل الاقتصادي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة العربية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها في إطار تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والمالية.

وأضاف صندوق النقد العربي، أن الندوة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة في وزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والمساعدة على تنفيذها.

صندوق النقد العربي التوازنات العامة المالية الاصلاح الاقتصادي برامج الإصلاح الاقتصادي القطاع المالي

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وائل لطفي

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