9 يناير.. صندوق النقد العربي يعقد ندوة حول التوازنات العامة الاقتصادية والمالية

يعقد صندوق النقد العربي، 9 يناير المقبل، ندوة عن بعد حول التوازنات العامة الاقتصادية والمالية وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي، ذلك بالتركيز على مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي وفي قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والنقدي.

كما تؤكد الندوة على أهمية الأدوات المالية المستخدمة في التحليل الاقتصادي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة العربية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها في إطار تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والمالية.

وأضاف صندوق النقد العربي، أن الندوة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة في وزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والمساعدة على تنفيذها.