السبت 24 ديسمبر 2022
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تفاصيل مشاركة مبادرة «ابدأ» في ندوة تعريفية نقاشية بجمعية رجال الأعمال

جريدة الدستور

كشفت آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تفاصيل مشاركة مبادرة "ابدأ" في ندوة تعريفية نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين.


وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار استمرار توحيد الجهود لبحث وتعزيز سبل التعاون لتنفيذ مبادرة "ابدأ"، لدعم وتوطين الصناعة.


وأضافت أن لجنتي الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقدت ندوة للتعريف بالمبادرة التي انطلقت بفكرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في إحدى مؤتمرات الشباب، لربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة.


وأكدت أن المبادرة لبناء وحدات اقتصادية تضمن استدامة المشروع، وتنمية العنصر البشري لتوفير فرص العمل للشباب من خلال ضم المهارات كلها، والميزة التنافسية، والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهيل وتدريب الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.

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