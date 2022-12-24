مصوّرا «الدستور» يحصدان جائزتين بمسابقة «شعبة المصورين»

حصد مصورا الدستور، محمد أسد وشروق السيد، جائزتين بمسابقة شعبة المصورين الصحفيين المصريين السنوية، خلال دورتها السادسة عشرة للعام الجارى، عن صورتيهما المنشورتين على صفحات صحيفة «الدستور».

وحصلت الزميلة شروق السيد على المركز الأول فى فرع الحياة اليومية عن صورة نشرت خلال تغطية «الدستور» لجنازة ضحايا حريق كنيسة إمبابة، خلال شهر أغسطس الماضى.

كما فاز الزميل محمد أسد بالجائزة التشجيعية فى فرع «القصة المصورة» عن قصته التى حملت عنوان «عز الرحالة». وشارك بالمسابقة، هذا العام، ٢١٤ مصورًا صحفيًا بإجمالى ١٧٠٠ صورة متنوعة ما بين خبرية ورياضية وقصة مصورة، فضلًا عن صور من الحياة اليومية، وأقيم حفل توزيع الجوائز بساقية الصاوى، وتقدّمه أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، فضلًا عن رئيس شعبة المصورين الصحفيين الحالى، المصور الصحفى مجدى إبراهيم، ورؤساء الشعبة السابقين.