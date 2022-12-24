بعد انفرادها بالتغطية الكاملة في باريس.. إشادات بـ«القاهرة الإخبارية»: تنافس أكبر القنوات

انفردت قناة القاهرة الإخبارية بتغطية الأزمة الفرنسية بعاصمتها باريس وما تشهده من احتجاجات واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين بسبب الجالية الكردية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات كبيرة بسبب انفراد القاهرة الإخبارية بمعلومات حصرية أثناء تغطية تصاعد المواجهات مع المتظاهرين الأكراد، ووصل عدد ضحايا حادث إطلاق النار الذى وقع فى العاصمة باريس إلى 3 قتلى وإصابة 4 آخرين.

ونشر أحد المتابعين قائلا: “باريس حالياً مشتعلة جداً بسبب مشكلة الأكراد.. لكن قناة القاهرة الإخبارية كان ليها الانفراد الأول بالتواجد في موقع الحدث والتغطية الكاملة له”.

وتابع: “القاهرة الإخبارية كانت موجودة قبل القنوات الكبرى وحالياً هي اللي بتقوم بنقل الأحداث لايف وبتقوم كمان بتحليلها، شغل عالمي وهايل وعظيم من القاهرة الإخبارية اللي في وقت قياسي بقت بتنافس أكبر القنوات اللي بقالها عشرات السنين”.

واختتم: “برافو وخطوة جديدة ومهمة بتقول إن الرهان على القناة دي كل مرة بيصيب”.

من جانبها، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة الفرنسية باريس.



وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، قد قال فى مؤتمر صحفى، أمس الجمعة، إن الحكومة طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية فى البلاد أعقاب هجوم على مقهى كردى أودى بحياة ثلاثة أشخاص.



وأضاف "دارمانان": "منفذ الهجوم تصرف بمفرده وطلبت من الشرطة تعزيز الحماية للمواقع الخاصة بالجالية الكردية، ولا نعرف الدوافع الفعلية للمهاجم الذى نفذ هجوم باريس".



من جانبها، دفعت الشرطة الفرنسية بتعزيزات أمنية إلى وسط باريس مع تصاعد المواجهات مع المتظاهرين الأكراد، وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن عدد ضحايا حادث إطلاق النار الذى وقع فى العاصمة باريس، ارتفع إلى 3 قتلى وإصابة 4 آخرين.