محافظ أسيوط يشهد احتفالية بيت العائلة المصرية «معاً نبنى إنسان»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية لجنة التعليم والبحث العلمى ببيت العائلة المصرية "معاً نبنى إنسان" بمدرسة السلام المتطورة بحى شرق، وتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة حفظ القران الكريم والكتاب المقدس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ومحمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية والقس عاموس بسطا وكيل بيت العائلة بأسيوط ، والشيخ الدكتور على عبد الحافظ وكيل الأزهر الشريف بأسيوط والدكتور مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط ومحمد عبد المحسن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى ببيت العائلة بأسيوط والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط ومحمود معوض مدير عام ادارة أسيوط التعليمية ومحمود ياسين رئيس حى شرق ومؤنس منير مدير عام ادارة مدرسة السلام المتطورة بأسيوط ولفيف من أعضاء بيت العائلة ولجنة التعليم وقيادات مديرية التربية والتعليم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم كلمات الترحيب بالحضور تحدث خلالها محمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم والتي أشاد فيها بدور محافظ أسيوط في اهتمامه بتكريم ورعاية الطلاب المتميزين بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية ودعمه للانشطة الطلابية بمختلف المؤسسات التعليمية، ثم كلمة الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية والأب عاموس بسطا نائب أمين عام بيت العائلة وتحدثا خلالها عن جهود وأنشطة بيت العائلة المصرية فى بناء الإنسان ودعم مشروعات التنمية من خلال الفعاليات التى يجرى تنفيذها بالقرى والنجوع بمشاركة كافة الاجهزة التنفيذية ودعم الوزير المحافظ ، ثم جاءت كلمة مؤنس منير مدير ادارة مدرسة السلام المتطورة والتي وجه خلالها الشكر للمحافظ لمشاركته احتفالية اليوم وتكريمه الأطفال والطلاب المتميزين ومشاركته في فعاليات واحتفالات مدارس السلام بالمحافظة ورعايته للمتميزين رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا فى مختلف المناسبات.

وتواصلت فقرات الحفل بالفقرات الغنائية والكورال للاطفال المتميزين والموهوبين، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن أبرز أنشطة لجنة التعليم والبحث العلمى ببيت العائلة المصرية وجهود تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم والكتاب المقدس لطلاب المرحلة الابتدائية وبمشاركة رجال الدين الاسلامى والمسيحى والتي تمت بمختلف الإدارات التعليمية.

وكرم محافظ أسيوط ومسئولي بيت العائلة مديرى الادارات التعليمية والطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القران الكريم والكتاب المقدس وتسليمهم شهادات التقدير لحثهم على الجد والاجتهاد.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لجميع الطلاب على مجهوداتهم وعروضهم المتميزة كما وجه الشكر لمسئولى بيت العائلة المصرية بأسيوط، وقيادات التربية والتعليم وادارة مدرسة السلام المتطورة والمشرفين على تلك الاعمال الفنية المتميزة وتنظيم الاحتفالية لتخرج فى احسن صورة، موجهاً قيادات التربية والتعليم بالاهتمام بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى ضرورة التركيز على تكثيف برامج التوعية وشرح المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة لتعميق الولاء والانتماء لدى الطلاب للحفاظ على تلك الانجازات تنفيذا لخطط التنمية المستدامة وتنمية النشء وبناء الانسان المصرى.

IMG-20221224-WA0078

IMG-20221224-WA0079

IMG-20221224-WA0081

IMG-20221224-WA0082

IMG-20221224-WA0083

IMG-20221224-WA0075

IMG-20221224-WA0076

IMG-20221224-WA0070

IMG-20221224-WA0073