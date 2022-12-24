الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التحالف الوطنى» يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية وتنموية كبرى تحت مظلته

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
  • تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بالتوسع في المبادرات التنموية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية التحالف الوطني يضم عددا من كيانات العمل الأهلي الرائدة في مصر

يوقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، مذكرات تفاهم وتعاون لضم أربع مؤسسات أهلية وتنموية هي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية ومؤسسة بنك الشفاء المصري ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.

وقال “التحالف”، في بيان، إن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع يأتي في إطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام ٢٠٢٣ والتأكد من وصول الدعم لكل مواطن مستحق على أرض مصر

وأوضح التحالف- في بيانه- أن التحالف الوطنى ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضي يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وقدرات أعضائه وتوحيد كافة الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في المبادرات والـنشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القري الأشد احتياج والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة.

التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية
التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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