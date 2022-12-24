النيابة تعاين حريق خط غاز بمدينة نصر

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة موقع حريق خط غاز أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، لرفع البصمات وكشف أسباب الحريق وتحديد كم الخسائر والتلفيات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه حدث اصطدام بالغاز ونتج عنه حريق تسبب في وفاة 3 عمال ونقلوا إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز وشركات المرافق وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد وتجرى عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد موقع حريق خط غاز في مدينة نصر، كما يجرى المعمل الجنائي لحصر الخسائر والأسباب الناجمة عن الحريق.