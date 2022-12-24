الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين حريق خط غاز بمدينة نصر

جريدة الدستور

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة موقع حريق خط غاز أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، لرفع البصمات وكشف أسباب الحريق وتحديد كم الخسائر والتلفيات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه حدث اصطدام بالغاز ونتج عنه حريق تسبب في وفاة 3 عمال ونقلوا إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز وشركات المرافق وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد وتجرى عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد موقع حريق خط غاز في مدينة نصر، كما يجرى المعمل الجنائي لحصر الخسائر والأسباب الناجمة عن الحريق.

نيابة مدينة نصر حريق خط غاز كوبرى النادى الأهلى شارع حسن المأمون شارع أحمد فخرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

ضبط 5338 عبوة سلع غذائية فاسدة في المحلة الكبرى

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

برلمانية: الإفراجات الجمركية عن السلع تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت فى 12 منطقة بالمتوسط والدلتا

وكيل «تعليم مطروح» يتابع مسار اختبار القوة الرياضية بمجمع باحثة البادية

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة