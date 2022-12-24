السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام».. مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

“المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام وتحديات الرقمنة” عنوان المائدة المستديرة، التي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة، بمقرها الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، وذلك في الثانية من بعد ظهر غد الأحد.  

والمائدة المستديرة المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام وتحديات الرقمنة، تنظمها لجنة الإعلام بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس، وذلك بقاعة العلوم الاجتماعية.

يدير المائدة: الدكتور هشام عزمى أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: أيمن الحبال، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وأيمن عبد المجيد، رئيس تحرير روز اليوسف الالكترونية، والدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ بكلية إعلام جامعة القاهرة، وخالد البرماوي خبير إعلام رقمى، والمهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور على فرجانى خبير الذكاء الاصطناعى وصناعة المحتوى، والدكتور فتحي شمس الدين أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمي، والدكتورة مروي ياسين أستاذة الإعلام، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق ومؤسس مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 

ــ طه حسين ومستقبل الثقافة في مصر

في سياق متصل، تنظم لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع، بالمجلس الأعلي للثقافة، في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، والموافق 27 ديسمبر الجاري، ندوة ولقاء مفتوح بعنوان “طه حسين ومستقبل الثقافة في مصر”، وذلك بمقر المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

ويشارك في اللقاء كل من: الدكتور حسين على حسن - أستاذ المنطق وفلسفة العلوم - بكلية الآداب - جامعة عين شمس - الدكتور عماد ابو غازى - أستاذ الوثائق والمكتبات - بكلية الآداب - جامعة القاهرة ــ الدكتور مصطفى حسن النشار - أستاذ الفلسفة - بكليه الآداب - جامعة القاهرة. ويدير اللقاء الدكتور أحمد مجدي حجازى مقرر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع.

كما تبث الندوة عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المنصات الرقمية مستقبل الصحافة والإعلام تحديات الرقمنة المجلس الأعلى للثقافة طه حسين ومستقبل الثقافة في مصر

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