السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير صحة السويس يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى العام

جولة مدير صحة السويس
جولة مدير صحة السويس

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، عصر اليوم السبت، زيارة لقسم طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام؛ للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لاستقبال الحالات الطارئة.

وتابع «الحفناوى» تنفيذ الخطة العلاجية وتقديم الخدمات التمريضية المقدمة للمرضي، كما تأكد من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات بالقسم للاطمئنان على توافر احتياجات القسم  للتعامل الفوري مع الحالات الطارئه وتواجد الأطقم الطبية والفنية بمواقع عملها.

وفي سياق متصل، فقد التقى وكيل وزارة الصحة بفريق عمل إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد نوح مدير المستشفى؛  لبحث معالجة وتصحيح السلبيات.

IMG-20221224-WA0012
IMG-20221224-WA0012
IMG-20221224-WA0011
IMG-20221224-WA0011
IMG-20221224-WA0010
IMG-20221224-WA0010
السويس أدوية مستشفى المرضى الأدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مع بداية العام الجديد.. تعرف على موعد إجازة عيد الشرطة 2023

مواعيد حديقة الحيوان فى الجيزة وأسعار التذاكر

رجل يقتل نجله فى ظروف غامضة بالقليوبية

طرح برومو حلقة محمد حماقى ببرنامج «صاحبة السعادة» (فيديو)

طالبو لجوء يشعرون «بالذعر» من خطة نقلهم إلى رواندا

تقديم الرعاية الطبية لـ 1392 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز قطور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى