مدير صحة السويس يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى العام

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، عصر اليوم السبت، زيارة لقسم طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام؛ للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لاستقبال الحالات الطارئة.

وتابع «الحفناوى» تنفيذ الخطة العلاجية وتقديم الخدمات التمريضية المقدمة للمرضي، كما تأكد من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات بالقسم للاطمئنان على توافر احتياجات القسم للتعامل الفوري مع الحالات الطارئه وتواجد الأطقم الطبية والفنية بمواقع عملها.

وفي سياق متصل، فقد التقى وكيل وزارة الصحة بفريق عمل إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد نوح مدير المستشفى؛ لبحث معالجة وتصحيح السلبيات.

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