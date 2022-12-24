أسرة فتاة سقطت من الطابق الثاني بمنطقة 15 مايو: لا شبهة جنائية

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال أسرة فتاة سقطت من الطابق الثاني في منطقة 15 مايو.

وقالت الأسرة إن الفتاة سقطت أثناء القيام بأعمال التنظيف المنزلية عقب اختلال توازنها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كانت وردت إشارة للمقدم أحمد الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مستشفى 15 مايو، مفادها استقبال جثة فتاة تدعي "جيلان وائل"، 21 سنة، مصابة بكسور ونزيف داخلي، إدعاء سقوطها من علو.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع والدة الضحية والتي أقرت أنه حال تواجدها بمنزل شقيقتها، محل الواقعة، فوجئت بسقوط كريمتها من الطابق الثاني، أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية.

وأمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثمان الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية لبيان ما بها من إصابات، والتصريح بالدفن عقب ذلك.