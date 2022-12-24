السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أقباط أرمنت يحتفلون بذكرى القديس حزقيال

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  بذكرى القديس حزقيال من أرمنت.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس الأنبا حزقيال كان هذا القديس من مدينة أرمنت ترك أهله وصعد إلى جبل أرمنت حيث تقابل مع بعض الآباء السواح فأرشدوه إلى حياة الوحدة وألبسوه اسكيم الرهبنة.

عاش هذا القديس في البرية الجوانية بنسك شديد وعمل أتعابًا كثيرة ولما لم يكن له مصدر ماء قريب يشرب منه شرع في حفر بئر فظهر له ملاك الرب قائلًا: "الرب نظر إلى تعبك الكثير وهوذا الصخرة تنبع لك ماء"، وهكذا عاش في سيرة حسنة ملائكية ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء (السنكسارات)، وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية، وهو يستخدم التقويم القبطي والشهور القبطية (ثلاثة عشر شهرًا)، وكل شهر فيها 30 يوم، والشهر الأخير المكمل هو شهر نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير،  والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

جدير بالذكر أن “السنكسار” مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، وأن نأخذ عبرة ومثالًا من الحوادث السابقة على مدى التاريخ، فالعصمة لله وحده، ولا يوجد بشر على وجه الأرض معصومًا من الخطأ بداية من الأنبياء وحتى الطفل الوليدمن الأنبياء وحتى الطفل الوليد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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