خمس نصائح لتجنب القلق والتوتر.. أبرزها خذ قسطًا من الراحة

يمكن أن يكون للتوتر تأثير خطير على الصحة العقلية والبدنية، ويخشى الخبراء أن هذا قد يكون أسوأ ما يتعرض له الشخص، ويعتبر الإجهاد هو رد فعل الجسم للشعور بالتهديد وهو استجابة بقاء البشر منذ أيام الكهف.

لكن التعايش معه كل يوم على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والعقلية.

أوضح البروفيسور جيل كينمان، عالم النفس المعتمد: "إحدى أفضل الطرق لوصف التوتر هي عندما يتجاوز الطلب عليك قدرتك على التأقلم - من الحياة المهنية أو الشخصية أو كليهما".

في العام الماضي، أبلغ 822 ألف شخص عن معاناتهم من ضغوط مرتبطة بالعمل، أو اكتئاب، أو قلق، مع إلقاء الكثير من اللوم على ضغوط عبء العمل، والمواعيد النهائية الضيقة، والكثير من المسؤولية.

وأضاف البروفيسور كينمان: "يمكن للضغط أن يعزز الصحة والأداء إذا كان قصير المدى، ولكن إذا طالت المدة وشعرت بأنك خارج نطاق السيطرة أو تفتقر إلى الدعم، فقد يؤثر ذلك على صحتك العقلية والجسدية.

ويعد الخوف هو جزء هائل من الاستجابة للضغط ويؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، والعضلات المتوترة، والرؤية الأكثر تركيزًا وهذا الاندفاع الذي تشعر به لأنه يطلق الأدرينالين، لكن الكثير من التوتر في حياتنا طويل الأمد، وإذا كانت لديك هذه الاستجابات مرارًا وتكرارًا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الهيكل العظمي ويؤثر على قلبنا.

كيفية اكتشاف التوتر وتجنبه

تعرف على علامات الإنذار المبكر بأنك تتعرض للتوتر - يمكن أن تكون جسدية وعاطفية ومختلفة بالنسبة للجميع.

خصص وقتًا للرعاية الذاتية: حدد وقتًا في يومياتك بانتظام للاسترخاء، كما تفعل مع أي مهمة أخرى مهمة.

تعلم أن تقول لا: ارفض المهام التي من شأنها أن تضيف المزيد من الضغط على حياتك وأن تكون واضحًا ومختصرًا وغير اعتذاري.

تجنب تعدد المهام: يمكن أن يؤدي التبديل المنتظم بين المهام إلى إطالة يوم عملك لمدة تصل إلى ساعتين.