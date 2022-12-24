مصرع وإصابة 2 فى حادث تصادم بالفيوم

لقي مواطن مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، والمُصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية، ووجود ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه وقع عند منطقة أبو عيطة، وأسفر عن مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، والمُصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.