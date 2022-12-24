السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات تستضيف الدكتور خالد الصوفي الثلاثاء

كمال الدسوقي
كمال الدسوقي

تنظم لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ندوة حول دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة المصرية، بحضور الدكتور خالد الصوفي، رئيس الهيئة، الثلاثاء المقبل.

وصرح الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية، بأن الندوة تناقش كيفية الحصول علي المواصفات القياسية المصرية والدولية وبناء القدرات للشركات في مجال المواصفات والجودة.

وأضاف أن الندوة تهدف إلى التعريف بالمعامل والجهات المعتمدة لتسهيل الحصول على شهادات الاختبار المختلفة للجهات المحلية والدولية وكذلك برامج الدعم الفني والمالي لبناء وتطوير قدرات الصناعة المصرية. 

اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الهيئة المصرية العامة التعري الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

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