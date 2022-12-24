حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة في أبو صوير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، بإعادة إنارة الطريق الخاص بمدرسة الزراعة بالكامل بالإضافة إلى عمل علبة إنارة بعداد علاوة على صيانة كشافات الإنارة وذلك فى طريق فؤاد سعد الدين قرية السبع آبار الشرقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة الارتقاء بها.

وفى نفس السياق، واصلت الوحدة المحلية لقرية المحسمة الجديدة إصلاح كشافات الإنارة بالاضافة الى تركيب ٣٠ لمبة ليد جديدة فى طريق نفيشة الكيلانية وذلك بالمشاركة المجتمعية.