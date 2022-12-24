السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لمدير شركة قدم رشوة لموظف بالجمارك

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة "منير . ف " بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند اليه وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبحرمانه من كافة الحقوق والمزايا ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقدر 300 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "منير . ف" بعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض مبلغ 300 ألف جنيه على محمد رشدي، مدير إدارة جمرك بدر الذهبية وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على شركة "توب لاين فود" للصناعات الغذائية، مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة له بقيمة أقل مما تستحق، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار حسن فريد خمس سنوات مدير إدارة جمرك بدر

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وائل لطفي

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