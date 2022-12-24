تراب وحجارة لإخفاء الجثة.. كشف تفاصيل مقتل «طفل الخانكة» لسرقته

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بارتكاب واقعة قتل طالب بعد سرقته في منطقة الخانكة، أثناء عودته من درس خصوصي، ومحاولتهما إخفاء جريمتهما بعد كشفه هويتهما.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله، طالب ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه.

أسفرت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن قيام شخصين باستيقاف الطالب المُتغيب حال عودته من درس خصوصي وسرقة هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، ولدى تعرف المجنى عليه عليهما عقدا العزم على التخلص منه فقاموا بخنقه إلى أن تأكدا من وفاته وقاما بوضع بعض من الأحجار والتراب عليه في محاولة منهما لإخفاء الجثة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي، المستولى عليه. وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن مكان إخفاء الجثة وأضافا بقيامهما بالتصرف في هاتف المجنى عليه بالبيع لعميلهما سيئ السمعة، وقد تم ضبطه والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.