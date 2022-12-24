محافظة الغربية تناقش تطوير هويتها البصرية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، اجتماعا مع نجوى العشيري السكرتير العام، لبحث آخر مستجدات ملف تطوير الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة، بما يتناسب مع قيمها الثقافية والتاريخية بالإضافة إلى التخطيط لإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظة.

واستعرض رحمي ما أسفر عنه اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة العشيري وعضوية (ممثل عن جهاز المخابرات العامة بالغربية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، الدكتورة لبنى عبد الفتاح أغا المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا، ممثل مديرية الثقافة، مدير مديرية الشباب والرياضة، مدير مديرية الإسكان والمرافق العمرانية ومدير مديرية التضامن الاجتماعي)، وذلك لدراسة مقترح خلق هوية بصرية للمحافظة بهدف المساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال.

كما استعرض المحافظ عددا من النماذج المقترحة لشعار محافظة الغربية والذي أعده ممثلو كلية الهندسة جامعة طنطا ومديرية الثقافة، موجهاً بمراعاة أهم ما يميز المحافظة وذلك لخلق هوية بصرية مميزة وتعميق الانتماء الوطني.

ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين منذ انعقادها، تمهيدا لعرضه علي اللواء وزير التنمية المحلية.

وفي اطار منفصل، تابع محافظ الغربية جولات رؤساء المراكز والمدن والأحياء المستمرة على مدار اليوم لمراقبة ومتابعة الأسواق وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهاها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.

وتابع رحمي قيام رئيس مركز ومدينة السنطة بجولة ميدانية على المحال والمطاعم والأنشطة التجارية المختلفة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة الغذاء، التراخيص والتسعيرة لضبط الأسواق والتصدي لرفع الأسعار من قبل بعض التجار، بالإضافة إلى التأكد من توافر السلع والمستلزمات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين .