ضبط 55 «طربة حشيش» في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخص بمطروح بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح "له معلومات جنائية") بالاتجار فـى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده محل سكنه، وبحوزته 55 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام - مبلغ مالي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 750 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.