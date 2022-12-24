السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 كيلو «هيدرو» بحوزة تاجر مخدرات في شمال سيناء

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الهيدرو بحوزة شخص بشمال سيناء بقصد الاتجار.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء  قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ) بالإتجار فـى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الهيدرو شمال سيناء مكافحة الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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