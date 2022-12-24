الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ قادة وملوك العالم بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي- في برقياته- للقادة والزعماء عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا جديدًا يحمل السلام والازدهار لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم.

وفي السياق ذاته، أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي السادة أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم: محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، حسام زعتر إلى طائفة السريان الأرثوزوكس، محمد يحيى إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، محمد رضا إلى الكنيسة الأسقفية.

كما أوفد الرئيس السادة اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم: لواء شرطة إيهاب يحيى محمد الشوبكش إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة السريان الكاثوليك، لواء شرطة المنتصر محمد فخر الدين عبد الله إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة ولاء فكري علي محمد فريد إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة عبدالمجيد محمد سعيد عبدالمجيد إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

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وائل لطفي

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