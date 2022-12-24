الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

علامات «نادرة» يمكنك من خلالها اكتشاف مرض السرطان

السرطان
السرطان

كشف العديد من الأطباء أن الإصابة بمرض سرطان المعدة يمكن أن يظهر من خلال العين.

وفقًا لـ “ذا صن" قال الأطباء، إن هناك امرأة بالغة من العمر 52 عاما عانت من آلام في المعدة لمدة ثلاثة أسابيع ورأوا بياض عينيها يتحول إلى اللون الأصفر قبل أن تطلب المساعدة الطبية.

وكتب المسعفون الذين يعملون في الولايات المتحدة والهند ، في مجلة Cureus للعلوم الطبية ، أنها كانت مريضة أيضًا ، ولم تكن لديها شهية للطعام وشعرت بالتعب أكثر من المعتاد .

وكشفت الفحوصات أن المرأة كانت مصابة بسرطان معدة مميت يسمى سرطانة غدية معدية.

وفي حالة هذه المرأة المُصابة كان الورم الكبير يضغط على الأنبوب الذي يحمل العصارات الهضمية بين المعدة والأمعاء الدقيقة، كان هذا الانسداد المعوي هو الذي تسبب في تحول لون عيون المرأة إلى اللون الأصفر - وهي حالة تعرف باسم اليرقان .

ويحدث هذا عندما يكون هناك تراكم لمادة صفراء تسمى البيليروبين، غالبًا ما يحدث عندما يعاني الأشخاص من حالات مثل حصوات المرارة أو تلف الكبد.

وكتب الأطباء في التقرير أن اصفرار العين هو العرض الأول "النادر" لسرطان المعدة، حيث خضعت المرأة لعملية جراحية للمساعدة في تخفيف أعراضها ، ولكن ليس لعلاج السرطان.

وخرجت في وقت لاحق من المستشفى لكنها رفضت تلقي مزيد من العلاج الكيميائي وتوفيت بعد شهرين ، وفقا للتقرير. 

وبالتزامن مع ما سبق تعرف على الأعراض الثمانية الشائعة لسرطان المعدة؟

 قد تشمل الأعراض الشائعة لسرطان المعدة ما يلي:

حرقة المعدة

الشعور بالامتلاء بعد تناول حصص صغيرة من الطعام

آلام في المعدة

غثيان

عسر الهضم

فقدان الوزن غير المقصود

الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

صعوبة في البلع

إذا كنت قلقًا من أن أيًا من هذه الأعراض قد تنطبق عليك، فمن الأفضل أن تقوم بفحصها.

الولايات المتحدة والهند مصابة بسرطان معدة مميت عانت من آلام في المعدة آلام في المعدة بسرطان معدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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