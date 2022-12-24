السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب المنتخب الأوليمبي يعلق على مجموعة مصر للشباب: التأهل أمر محسوم

قرعة الشباب
قرعة الشباب

برر محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي، وقوع منتخب مصر للشباب مواليد 2003 في مجموعة نارية مع السنغال ونيجيريا والكونغو، أثناء إجراء قرعة البطولة إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير حتى 12 مارس من العام المقبل.

وتفاجأ الجميع بتواجد نيجيريا والسنغال في مجموعة مصر، الأمر الذي اعتبره البعض فأل غير جيد خاصة وأن محمد شوقي هو من قام بسحب القرعة، إلا أن مدرب المنتخب الأوليمبي يرى أن وجود مصر في هذه المجموعة أفضل بكثير لأنه يجنبها مواجهتهم في دور الثمانية، وهو الدور الأهم في هذه البطولة لأنه الفاصل ويضمن التأهل لنهائيات كأس العالم الشباب.

وأضاف «شوقي» أن التأهل عن المجموعة أمر محسوم لأن هناك منتخبين من بين ثلاث منتخبات في المركز الثالث سيكون لهم حظ مصاحبة أوائل وثاني المجموعات إلى دور الثمانية ومن ثم الأهم هو مباراة دور الثمانية، وهذه القرعة ستجنب مصر مواجهة السنغال أو نيجيريا في دور الثمانية وكذلك في الدور نصف النهائي.

وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوى من بين المجموعات الثلاث.

وقال جابر إن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لافتا إلى أن الفريق الذي يلعب على اللقب يجب أن يفوز في جميع المباريات.

وشدد جابر علي ثقته الكاملة في لاعبي منتخب مصر، مناشدا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

12 مارس أس العالم إجراء قرعة الأوليمبي التأهل البطولة الثمانية

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