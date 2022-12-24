النيابة تصرح بدفن ضحايا حريق خط غاز مدينة نصر

صرّحت نيابة مدينة نصر بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في كسر خط غاز أسفل كوبري بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه، فحدث اصطدام بالغاز ونتج عنه حريق تسبب في وفاة 3 عمال ونقلوا إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز.

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتجري عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.