السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن ضحايا حريق خط غاز مدينة نصر

جريدة الدستور

صرّحت نيابة مدينة نصر بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في كسر خط غاز أسفل كوبري بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه، فحدث اصطدام بالغاز ونتج عنه حريق تسبب في وفاة 3 عمال ونقلوا إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز.

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتجري عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

 

نيابة مدينة نصر سائق اللودر حريق خط غاز الحماية المدنية كوبرى النادى الأهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة مواطن في كفر الزيات بالغربية

هيئة ميناء الإسكندرية تستعد لمواجهة الطقس السيئ

«الداخلية» تضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الشرقية والسويس

القوى العاملة: وحدة المساواة بين الجنسين بالمنوفية تنظم ندوة توعوية

القضاء الإدارى تنظر دعوى أسرة مسيحية لاستعادة الطفل شنودة ووقف تغيير ديانته

رئيس الرقابة على الصادرات والواردات يعقد ندوة حول فحص السلع الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى