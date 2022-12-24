السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 211 محضرًا تموينيًا وضبط 10 أطنان مواد غذائية بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كشف عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن قيام عدة حملات تموينية اليوم السبت، بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وأسفرت عن تحرير (211) محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها (85) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(126) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر بمركز "تلا" ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية لحيازته كمية قدرها (1) طن و(600) كجم مكرونة، و(2) طن ملح طعام مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد المدير المسئول عن مدشة لصناعة الأعلاف الحيوانية بناحية قلتى الكبرى لحيازته كمية قدرها (7) أطنان نخالة خشنة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بأجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

24 ديسمبر أزيد من السعر ارة الداخلية أزيد من السعر الرسمي أجور ابرز القضايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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