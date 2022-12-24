المتحف الكبير يشهد ختام مسابقة «فيرست ليجو ديسكفر»

اختتمت أمس فعاليات مسابقة فيرست ليجو ديسكفر بنسختها المصرية FIRST LEGO LEAGUE DISCOVER للأطفال من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات بالمتحف المصري الكبير، حيث شهدت المسابقة مشاركة ما يزيد على 400 طالب من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى 6 سنوات، يمثلون 80 فريقًا من 9 محافظات مصرية، قدموا مشاريع وابتكارات متميزة في مجال "الطاقة النظيفة"، من أبرزها مشروع فريق "ميركلز" وهو عبارة عن عمليات استرجاع الطاقة باستخدام روبوت مبرمج، ومشروع فريق "نينجاجو" وهو عبارة عن قطار كهربائي يعمل بالطاقة المتجددة، ومشروع فريق "ليجو إنجينير" وهو عبارة عن منظومة متكاملة بين طاقة متجددة مولدة من الماء والرياح والشمس، وغيرها من المشاريع المتميزة.

وأشاد المهندس أيمن القباني؛ ممثل مسابقات فيرست ليجو بمصر ونائب رئيس الجمعية العربية للروبوت بالمسابقة هذا العام من حيث التنظيم والمشاريع والابتكارات المُقدمة من المشاركين وذلك خلال كلمته بحفل الختام، مؤكدًا على مدى براعة هذا الجيل من الأطفال الذي يمثل مستقبل الوطن وضرورة الاستثمار في نشأتهم بما يتناسب مع تطورات العصر الرقمي والتكنولوجي، من أجل إعداد جيل قادر على تحديات المستقبل.

وتم تحديد موضوع المسابقة لهذا العام بعنوان "مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وصديقة البيئة"، حيث تعتبر قضية التغيرات المناخية وتبعاتها هي القضية الأبرز دوليًا، وتحظى باهتمام دولي وبشري واسع المدي، نظرًا لما تحمله تلك التغيرات المناخية من تهديدات على كوكب الأرض ومستقبل البشرية، لا سيما بعد تناولها بقمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، وما أثمرت عنه تلك القمة من توصيات خاصة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

تعتبر مسابقات فيرست هي أكبر المسابقات عالميًا في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجو FIRST LEGO بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 18 عامًا برعاية مكتبة الإسكندرية ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر، واحتضن المتحف المصري الكبير نسخة المسابقة لهذا العام حيث يتماشى هدف المسابقة مع منهج المتحف في التحفيز والتشجيع على الإبداع والابتكار ودعم برنامج الاستدامة خاصة بين الشباب.

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