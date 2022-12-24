ربة منزل تطعن زوجها بـ«سكين» فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بشبين القناطر

أصيب عامل في قرية القشيش التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بجرح طعني بالظهر، وتم تركيب أنبوبة صدرية له، وذلك على يد زوجته خلال مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة على إثر خلافات بينهما.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتم تركيب أنبوبة صدرية له، وجار تقديم العلاج له.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة عامل، مقيم القشيش، دائرة المركز، بجرح طعني بالظهر، وبتكثيف التحريات تبين أنه حدثت مشادة كلامية بين المصاب وبين زوجته، ربة منزل، بسبب خلافات زوجية، تطورت لمشاجرة، قامت على إثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، وأحدثت إصابته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وبإرشادها تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.