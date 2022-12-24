السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصف طن بانجو خلال حملات أمنية مكبرة

جريدة الدستور

وجهت الداخلية حملات مكبرة لاستهداف حائزي المواد المخدرة، لا سيما مخدر البانجو، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت الجهود في ضبط 635,468  كيلو جرام بانجو.

كما نجح ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط  22 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن لمستلزمات طب الأسنان بدون ترخيص بالقاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخزن لمستلزمات طب الأسنان "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته 22 ألف عبوة مستلزمات طبية "حشو أسنان- قفازات طبية- سائل تنظيف أسنان" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

الداخلية المواد المخدرة مخدر البانجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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