«الاتصالات» تنظم ورشة «الإبداع التكنولوجي» للدبلوماسيين بوزارة الخارجية

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل حول الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي لعدد 31 وزير مفوض وسفير من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بحضور نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ومساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة.



وتناولت ورشة العمل مفهوم الإبداع التكنولوجي ومقوماته وعوائده على الأفراد والمؤسسات، مع عرض حالات وأمثلة تطبيقية لاستخدام الإبداع التكنولوجي في عملية التحول الرقمي في مؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي.



وحاضر في ورشة العمل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمشرف على مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.



وجاءت ورشة العمل في إطار أنشطة وزارة الاتصالات لبناء وتنمية القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمالًا للقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء المعارف والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بهدف ضمان استدامة أعمال مصر الرقمية.



وجدير بالذكر أنه تم تنفيذ مجموعة من برامج بناء القدرات الرقمية لعدد 1104 من الدبلوماسيين والعاملين بوزارة الخارجية المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما انتهت الوزارة من تدريب عدد 67565 من العاملين والقيادات بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.