«الوفد» يدشن موقعًا إلكترونيًا لتوسيع مشاركات المواطنين فى الحوار الوطنى

أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عن تدشين حزب الوفد موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالحوار الوطني، يهدف إلى توسيع المشاركات لجميع الفئات وفتح باب إبداء الآراء والمقترحات في المجالات المختلفة.

ويضم موقع الوفد الإلكتروني للحوار الوطني ثلاثة أبواب تمثل محاور الحوار الوطني، هي: "المحور السياسي– المحور الاقتصادي– المحور الاجتماعي"، مقسمة إلى لجان تمثل لجان الحوار الوطني، ويشارك فيه المواطن من خلال التسجيل بالرقم القومي وتقديم المشكلة وعرض حلولها.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب الوفد المنعقد في محافظة الغربية بعنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي بالجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية برئاسة المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ.