السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر لـ جماهير الأهلي بمناسبة «الكريسماس»: أود أن أشكركم.. كانت سنة ممتعة

كولر
كولر

حرص السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكتب كولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام":"أود أن أشكركم على المودة وأهنئ جميع جماهير نادينا، لقد كانت سنة ممتعة للغاية بالنسبة لي".

وأضاف:"القدوم إلى مصر وأن أتمكن من العمل مع هذا النادي الرائع، صاحب القاعدة الجماهيرية الضخمة، هو أمر يجعلني سعيدًا جدًا".

وتابع المدير الفني للأهلي خلال رسالته:"أتمنى عيد ميلاد مجيد للاعبين والموظفين وبالطبع لجمهور الأهلي المتوهج، أطيب التمنيات للجميع في عام 2023".

 

وخاض الفريق مرانًا قويًا أمس، عقب عودته من فترة الراحة  وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شهد تخصيص فقرات متنوعة في إطار التحضير للمباريات القادمة.

 في المقابل واصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول  تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وغاب طاهر عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء غد الأحد على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً صعباً  في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

السويسري مارسيل كولر جماهير الاهلي أجواء الكريسماس في مصر مران الأهلي الاهلي و سموحة

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وائل لطفي

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