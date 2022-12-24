اختبار 50 ألف.. ناقد رياضي يُحلل أصداء انطلاق «كابيتانو مصر» (فيديو)

قال الدكتور عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، إن انطلاق مشروع "كابيتانو مصر" يحول الحلم إلى حقيقة، من خلال الوصول لاكتشاف المواهب الرياضية بالمحافظات، خاصة الذين ليس لديهم إمكانيات للذهاب إلى الأندية أو الذين لم يوفقوا بسبب بعض الإجراءات داخل الأندية.

وأضاف إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحلقة الأولى للمشروع قدمت بشكل جديد ومختلف تمامًا في تقديم المواهب الكروية، مشيدًا بالمحتوى داخل البرنامج، واستعراض مشوار قصير لمشاريع اللاعبين وحياتهم الإنسانية، وارتباطهم بأهاليهم والمدربين الذين اكتشفوهم.

التنوع في اختيار المحافظات يحس اللاعب على الانتماء لبلده

وأوضح الناقد الرياضي، أن التنوع في اختيار المحافظات يحس اللاعب على الانتماء لبلده منذ صغره، ويكون فخور بأصله، وهي نقطة فارقة ومهمة جدًا لكل هؤلاء الأولاد، لافتًا إلى أنه تم اختبار 50 ألف لاعب، ووصل منهم للمرحلة الأخيرة 144 لاعب.

وتابع: “كابيتانو مصر مشروع عملاق، وأتمنى خلال الفترة المقبلة نرى هؤلاء اللاعبين الذين تم اختيارهم في نوادي مصرية، بالإضافة إلى احترافهم خارج مصر، حيث أنهم مشروع قومي مهم نستطيع أن نجني ثماره بداية من 2030”.