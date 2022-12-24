أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والصرف الصحي يرفع تجمعات المياه

واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، بدءً من الساعات الأولى من اليوم، على بعض المناطق.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية صباح اليوم أعمال رفع بعض تجمعات مياه الأمطار أمام حي شرق وأسفل كوبري سيدي جابر التي ظهرت على منطقة وسط.

وقال «نافع» إن مياه الامطار وصلت لغزيرة ببعض المناطق وتسببت ببعض التجمعات وقامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها على الفور.

كما أكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن ١٧٥ أو على رسائل صفحة الشركة على موقع فيس بوك.

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