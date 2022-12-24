السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والصرف الصحي يرفع تجمعات المياه

تجمعات مياه الأمطار
تجمعات مياه الأمطار

واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، بدءً من الساعات الأولى من اليوم، على بعض المناطق.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية صباح اليوم أعمال رفع بعض تجمعات مياه الأمطار أمام حي شرق وأسفل كوبري سيدي جابر التي ظهرت على منطقة وسط.

وقال «نافع» إن مياه الامطار وصلت لغزيرة ببعض المناطق وتسببت ببعض التجمعات وقامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها على الفور.

كما أكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن ١٧٥ أو على رسائل صفحة الشركة على موقع فيس بوك.

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شركة الصرف الصحي رفع تراكمات مياه الأمطار تجمعات مياه الأمطار هيئة الأرصاد الجوية أمطارا غزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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