أسقف دير المحرق يترأس صلوات الثالث لرحيل الأنبا كيرلس

ترأس منذ قليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص صلوات الثالث لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، وذلك بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي.

جاء ذلك بمشاركة واسعة من الكهنة خارج نجع حمادي وداخل نجع حمادي إلى جانب مشاركة واسعة من أقباط نجع حمادي.

وبدأت مساء الخميس صلوات جنازة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وذلك بدير الأنبا بضابا بقنا.

جاء ذلك بمشاركة واسعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا دانيال أسقف دير الأنبا بولا والأنبا إرميا الأسقف العام للمركز الثقافي الأرثوذكس، والأنبا شاروبيم مطران قنا والأنبا تكلا مطران دشنا والأنبا باخوم مطران سوهاج والأنبا بسادة مطران أخميم والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا والأنبا انيانيوس أسقف بني مزار إلى جانب حضور موسع من أساقفة الإيبارشيات.

وخلال إقامة صلوات الجنازة خيم الحزن على إيبارشية نجع حمادي إذ دقت أجراس الكنائس منذ اللحظات الأولى لإعلان وفاة أسقف نجع حمادي.

وتوافد أقباط إيبارشية نجع حمادي، صباح اليوم، على دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، للمشاركة في صلوات الثالث لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

ومن جهته نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والذي رحل صباح اليوم.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إنه والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، الذي رقد اليوم عن عمر بلغ 74 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد عن 49 سنة، رعى خلالها إيبارشية نجع حمادي لمدة 45 سنة.

وتابع البابا لقد خدم الأنبا كيرلس أبناءه بروح الأبوة المُحِبة وتحمل كثيرًا من التجارب التي زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه.

واختتم وتحمل أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان شاخص نحو السماء والمُلك المعد لنا من قبل إنشاء العالم. نياحًا لنفسه البارة وعزاء لمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.

فيما أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس عن استقبال العزاء في رحيل الأنبا كيرلس من القيادات التنفيذية بالمحافظة صباح اليوم الجمعة بدير الأنبا بضابا بقنا.

يذكر أن الأنبا كيرلس، أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمطرانية نجع حمادي وتوابعها، عاد من الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2020، بعد رحلة علاج استغرقت عدة أسابيع خضع خلالها لبعض الفحوصات الطبية اللازمة حسب توصية الأطباء

من هو الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي؟

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 40 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبوتيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.