السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|«الصحة»: الفيروس المخلوى ليس خطيرًا.. ومفاجآت فى حياة أشرف زكى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

الصحة: الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرًا ونسب انتشاره عالية

مريض بالفيروس المخلوى

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرًا ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

قارئة التاروت تكشف أسرارًا ومفاجآت فى حياة أشرف زكي

أشرف زكى

كشفت قارئة التاروت عن تفاصيل وأسرار في حياة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلة: "أنت على وشك الدخول في مرحلة التشافي، أنت تريد التعافي والتشافي من أشياء كثيرة حدثت لك خلال الفترة الماضية". 

وأضافت قارئة التاروت للفنان أشرف زكي، خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط  هنا

النجم الساحلي يكشف حقيقة عرض الأهلى لضم «كريستو»

كريستو

كشف حاتم الرقيق، رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي، عن حقيقة تلقي النادي التونسي عرضًا من نادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب الشاب محمد الضاوي الشهير بـ"كريستو"، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

للطلاب المصريين.. طرق الحصول على المنحة الدراسية لهولندا 2023

منح دراسية

تقدم حكومة هولندا منحة دراسية لعام 2023 للطلاب المصريين، ويقدم "الدستور" في السطور التالية تفاصيل وشروط تقديم منحة هولندا للطلاب بالخطوات..

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الفيروس المخلوي التنفسي الصحة وزارة الصحة أشرف زكي قارئة التاروت منظمة حقوق الانسان إيران النجم الساحلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

أمطار وانخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

اليوم.. صالون تنسيقية الأحزاب يناقش «المسئولية المجتمعية للشركات»

«الصحة» تطلق 5 قوافل طبية مجانية جديدة ضمن «حياة كريمة»

حكاية أكثر من 150 عاما مرت على أول عرض لأوبرا عايدة

أخبار فاتتك|«الصحة»: الفيروس المخلوى ليس خطيرًا.. ومفاجآت فى حياة أشرف زكى

أسقف دير المحرق يترأس صلوات الثالث لرحيل الأنبا كيرلس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة