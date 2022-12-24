أخبار فاتتك|«الصحة»: الفيروس المخلوى ليس خطيرًا.. ومفاجآت فى حياة أشرف زكى

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

الصحة: الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرًا ونسب انتشاره عالية

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرًا ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.

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قارئة التاروت تكشف أسرارًا ومفاجآت فى حياة أشرف زكي

كشفت قارئة التاروت عن تفاصيل وأسرار في حياة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلة: "أنت على وشك الدخول في مرحلة التشافي، أنت تريد التعافي والتشافي من أشياء كثيرة حدثت لك خلال الفترة الماضية".

وأضافت قارئة التاروت للفنان أشرف زكي، خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.

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النجم الساحلي يكشف حقيقة عرض الأهلى لضم «كريستو»

كشف حاتم الرقيق، رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي، عن حقيقة تلقي النادي التونسي عرضًا من نادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب الشاب محمد الضاوي الشهير بـ"كريستو"، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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للطلاب المصريين.. طرق الحصول على المنحة الدراسية لهولندا 2023

تقدم حكومة هولندا منحة دراسية لعام 2023 للطلاب المصريين، ويقدم "الدستور" في السطور التالية تفاصيل وشروط تقديم منحة هولندا للطلاب بالخطوات..

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