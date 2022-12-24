اليوم.. قطع الكهرباء عن مغذي الأرياف بمركز طنطا لمدة 3 ساعات

يبدأ قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم السبت، قطع للتيار الكهربائى عن مغذى الأرياف بمركز طنطا، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأشار قطاع كهرباء غرب الغربية، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركز طنطا، هى قرى شونى، ودفرة، ومنشية جنزور، والكرسه، وكفرالشرفا، وفيشا سليم، وصناديد، وكفرمسعود،وكفرخضر، والعوايسه، والمنشية الجديدة، وكفرالساحل، وجزء من قرية ميت حبيش القبلية، وجزء من قرية نفيا، والعزب التابعة لتلك القرى.