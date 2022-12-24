السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسى أمريكى يدين النواب الديمقراطيين بسبب دعمهم لـ«النازيين» الأوكرانيين

مساعدات عسكرية لأوكرانيا
مساعدات عسكرية لأوكرانيا

اتهم المرشح لمنصب محافظ ولاية كنتاكي الأمريكية، جيفري يانج، النواب الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي الذين وصوتوا بالموافقة لاعتماد  حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا بأنهم يمولون النازية.

وكتب يانج في صفحته على "تويتر": أشعر بالاشمئزاز من أن كل ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح تقديم أسلحة وأموال إضافية للحكومة النازية في أوكرانيا".

وأضاف أن النائبة الديمقراطية الوحيدة، وهي ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، صوتت ضد مشروع الميزانية الفدرالية التي تضم المساعدة المالية والعسكرية لكييف.

وتابع: "إذ كنت هناك لكنت سأصوت مع ألكسندريا ضد الحزب الديمقراطي الإمبريالي والفاسد والذي يروج للحرب".

جيفري يانغ النواب الديموقراطيين الكونجرس حزمة جديدة أوكرانيا النازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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