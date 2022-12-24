سياسى أمريكى يدين النواب الديمقراطيين بسبب دعمهم لـ«النازيين» الأوكرانيين

اتهم المرشح لمنصب محافظ ولاية كنتاكي الأمريكية، جيفري يانج، النواب الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي الذين وصوتوا بالموافقة لاعتماد حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا بأنهم يمولون النازية.

وكتب يانج في صفحته على "تويتر": أشعر بالاشمئزاز من أن كل ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح تقديم أسلحة وأموال إضافية للحكومة النازية في أوكرانيا".

وأضاف أن النائبة الديمقراطية الوحيدة، وهي ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، صوتت ضد مشروع الميزانية الفدرالية التي تضم المساعدة المالية والعسكرية لكييف.

وتابع: "إذ كنت هناك لكنت سأصوت مع ألكسندريا ضد الحزب الديمقراطي الإمبريالي والفاسد والذي يروج للحرب".