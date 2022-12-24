السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: كييف تستهلك فى يومين أسلحة يتطلب إنتاجها شهرا كاملا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقريرا يكشف استهلاك قوات كييف خلال يومين قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

 

ووفقا لمصدر عسكري أمريكي رفض الكشف عن هويته، أنفقت القوات الأوكرانية هذه الكمية من الإنتاج في يومين فقط من القصف.

 

ونقلت الصحيفة عن الضابطة في الجيش الأميركي كريستين ورموت، قولها: "بينما يتم التخطيط لزيادة الإنتاج، يمكن للصناعة الدفاعية الأميركية حاليا إنتاج نحو 17 ألف قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم شهريا".

 

وبحسب الصحيفة، تستخدم القوات الأوكرانية بشكل مكثف المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

 

ويشار إلى أن واشنطن ودول حلف "الناتو"، زودت القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع من طراز PZH 2000 الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" الفرنسية، وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمترا.

 

وأعلنت مصادر قبل أيام، أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية، تتضمن في الحزمة قذائف لمنظومة "هيمارس" الصاروخية التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، وذخيرة من عيار 155 مليمترا، وعربات عسكرية من طراز "هامفي"، ومولدات كهربائية.

 

وأفادت شبكة CNN في نوفمبر، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأن مخزونات الولايات المتحدة، من بعض أنظمة الأسلحة العالية التقنية والذخيرة المخصصة للإمدادات لأوكرانيا، آخذة في النفاد.

 

ويشار إلى أن أوكرانيا، دعت في 29 نوفمبر، الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، إلى تسريع تزويدها بالأسلحة والمعدات الكهربائية.

 

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، أرسلت الولايات المتحدة ما تبلغ قيمته نحو 19.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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